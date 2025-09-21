نتنياهو يكشف عن تحقيق تقدم في محادثات السلام مع سوريا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، عن تحقيق تقدم مع الجانب السوري في محادثات السلام بين الطرفين، غير أنه اعتبر التوصل إلى اتفاق "ما زال بعيد المنال".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله خلال جلسة لحكومته، إن "الانتصارات التي حققناها ضد حزب الله فتحت باباً لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كشف أول أمس الجمعة، أن المحادثات الجارية بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريباً.

وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهاً لاتفاقية فك الاشتباك عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".