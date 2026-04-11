نتنياهو: المعركة مع إيران لم تنته بعد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، إن المعركة مع إيران لم تنته بعد، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل القتال ضد النظام الإيراني ووكلائه.

وأضاف نتنياهو في كلمة له: "عملنا على تغيير النظام في إيران وقتلنا قادته بدءاً من المرشد الإيراني علي خامنئي ومستشاريه، وإيران لم تعد نفسها قبل الحرب وأصبحت أضعف بكثير، وأن النظام الإيراني (توسل) من أجل المفاوضات ووقف إطلاق النار".

وتابع أن "المرشد الإيراني السابق علي خامنئي أصدر قراراً بتوسيع صناعة النووي والصواريخ الباليستية، لكننا سحقنا البرنامج النووي الإيراني، ولم يعد لدى إيران مصنعاً واحداً لإنتاج اليورانيوم، كما اغتلنا 12 عالماً نووياً إيرانياً كبيراً لوقف البرنامج النووي الإيراني".

ورأى نتنياهو أن "إيران كانت قريبة جداً من صنع سلاح نووي وتصنيع مئات الصواريخ ومنعنا هذا الأمر، وأصبنا أهدافاً في كل أرجاء إيران وكسرنا حاجز الخوف من العمل ضدها".

ولفت إلى أن "إسرائيل أقامت مناطق عازلة في غزة ولبنان وسوريا، ووافقنا على مفاوضات مباشرة مع لبنان بشرط نزع سلاح حزب الله واتفاق سلام مستدام".

وأردف: "قتلنا المئات من عناصر حزب الله ودمرنا بنيتهم العسكرية، وهاجمنا 100 هدف في لبنان خلال دقيقة واحدة ونتوعد بالمزيد".