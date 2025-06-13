نتنياهو يكشف "سر النجاح" في ليلة الهجوم على إيران

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، توجيه ما وصفها بـ"ضربة قاسية" لإيران وقتل عدد كبير من أعضاء هيئة الأركان والعلماء النوويين، مؤكداً "تدمير مفاعل نطنز" وأهداف أخرى، و"ننوي ضرب قدرة إيران على إنتاج الصواريخ".

وقال نتنياهو في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية والعسكرية قامت بعمل رائع ومذهل، إذ بعد التغييرات في الأجهزة الأمنية داخل إسرائيل، بات الجميع يدرك أهمية ضرب إيران".

وأضاف، "أطلعنا واشنطن سلفاً على هجومنا، وما ستقرر فعله الآن متروك لها، كما أبلغتُ ترامب أن المفاجأة هي سر النجاح، ولم يكن لدينا أي خيار إلا ضرب إيران حتى في غياب أي دعم أمريكي".

وتابع نتنياهو، "كلمتُ رئيس الوزراء الهندي مودي، والرئيس الفرنسي ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر، وكلهم أقروا بحقنا في الدفاع عن النفس".

وعن موعد انتهاء الهجوم، أشار نتنياهو "لا أعرفُ تماماً متى ستنتهي العملية العسكرية في إيران، ونحاول ضرب منصات الصواريخ وهدف العملية التعامل مع قدرة إيران على إنتاج الصواريخ".

وذكر، أن "ضرب إيران اليوم لم يأتِ صدفة، قبل 40 عاماً قلت إن إيران أكبر تهديد لنا، وأن الصواريخ الإيرانية كانت تهديداً وجودياً لإسرائيل، وإذا حصلت إيران على سلاح نووي فلن نبقى في المنطقة".

ولفت إلى أن "إيران عملت على تعزيز منظومتها الصاروخية الباليستية بعد هجومنا السابق، وبعد اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله نصر الله، وكسر المحور الإيراني تقدمت طهران نحو تصنيع سلاح نووي".

وأكمل في حديثه، "أمرتُ بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني قبل 6 أشهر، وحددتُ تاريخ العملية ليكون بنهاية أبريل الماضي ولأسباب مختلفة لم يتم ذلك، ولكنه نفذ اليوم لأسباب عملياتية، وإذا عملنا بطريقة صحيحة يمكن أن نصل إلى تغيير كبير".

وبيّن نتنياهو، أن "ما نفعله مع إيران يختلف في مستواه عما نفعله مع حماس وفعلناه بحزب الله، وهذه نقطة تحول تاريخية ونريد إنهاء المحور الإيراني".

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي في النهاية، أن "إيران تشهد فوضى وتعمل حالياً على رص الصفوف، وأفترض أن توجه لنا ضربة عبر موجات قاسية، وجاهزون للحد من الضرر المتوقع بعد الهجوم على إيران".