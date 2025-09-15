نتنياهو يقر بـ"عزلة إسرائيل": أكره الاكتفاء الذاتي

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تواجه عزلة اقتصادية متزايدة نتيجة استمرار الحرب في غزة، مشيراً إلى ضرورة اعتمادها بشكل أكبر على نفسها.

وقال نتنياهو في مؤتمر للمحاسب العام بوزارة المالية: "إسرائيل في عزلة نوعاً ما، وقد تضطر إلى التوجه نحو اقتصاد مكتفٍ ذاتياً"، مضيفاً: "سنحتاج بشكل متزايد إلى التكيف مع اقتصاد ذي خصائص الاكتفاء الذاتي، وهذه الكلمة أكرهها بشدة".

وأوضح أن إسرائيل ستحتاج إلى تطوير صناعاتها العسكرية محلياً، "ليس فقط في مجال البحث والتطوير، بل أيضاً القدرة على إنتاج ما نحتاجه".

واعتبر أن إسرائيل "قادرة على الخروج من هذه العزلة"، لكنه ألقى باللوم على "الهجرة الجماعية للمهاجرين المسلمين إلى أوروبا، التي دفعت الحكومات هناك إلى تبني سياسات معادية لإسرائيل وإلغاء صفقات دفاعية معها".

وفي المقابل، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد تصريحات نتنياهو بشدة، واصفاً إياها بأنها "تصريح جنوني"، مؤكداً أن العزلة ليست قدراً محتوماً، بل "نتاج سياسة خاطئة وفاشلة للحكومة الحالية، التي تحوّل إسرائيل إلى دولة من دول العالم الثالث دون السعي لتغيير الوضع".

إلى ذلك تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمواصلة الدعم الأمريكي الراسخ لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، وقال إن سكان القطاع يستحقون مستقبلا أفضل ولن يتحقق ذلك إلا "بتدمير" حركة المقاومة حماس.

وتحدث روبيو خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، وقال إن "شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على حماس"، وأضاف "يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك".

وانتقد روبيو خطط بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنها "خطوات في الغالب رمزية لا تقربنا من الحل.. التأثير الوحيد الذي تحدثه فعليا هو أنها تجعل حماس أكثر جرأة".

وأشار إلى أن واشنطن حذرت الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من أن إسرائيل سترد على خطوتهم.

ووصف نتنياهو زيارة روبيو بأنها "رسالة واضحة" تؤكد وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل، مشيدا بالرئيس ترامب الذي قال إنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق" في البيت الأبيض.