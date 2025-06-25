نتنياهو يقرّ: الحرب ليست وسيلة لإسقاط النظام الإيراني

شفق نيوز- متابعة

أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بأن الحرب لم تكن حلاً ناجعاً لإسقاط النظام الإيراني، مؤكداً أن تغيير النظام يتطلب "انقلاباً" من داخل البلاد.

وقال نتنياهو في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران: "لقد حققنا نصراً عظيماً في المعركة ضد الظالم الذي جاء لتدميرنا، هذا النصر أزال تهديدين وجوديين مباشرين لضمان بقاء إسرائيل".

وأضاف: "رأينا أنه من المهم تقويض النظام الإيراني ما دام قائماً، ولو كانت هناك تقديرات بإمكانية إسقاط النظام، لاستمررنا"، مشيراً إلى أن "مثل هذا الانقلاب يجب أن يأتي من الداخل".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لكن وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب لم يدم طويلاً، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق.