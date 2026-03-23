نتنياهو يعلن موقفه من "الاتفاق": سنواصل هجماتنا في إيران ولبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، استمرار الهجمات ضد إيران ولبنان.

وقال نتنياهو في كلمة له: تحدثتُ في وقت سابق اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو يعتقد أن هناك فرصة للاستفادة من الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي لتحقيق أهداف الحرب من خلال اتفاق، اتفاق يحمي مصالحنا الحيوية.

وأضاف "بالتوازي، نواصل الهجوم في كل من إيران ولبنان، ونعمل بشكل منهجي على تفكيك برنامج الصواريخ والبرنامج النووي، ونواصل توجيه ضربات قوية لحزب الله.

وتابع "قبل أيام قليلة، قضينا على عالمين نوويين آخرين، وما زلنا نبذل قصارى جهدنا، سنحمي مصالحنا الحيوية في أي اتفاق".