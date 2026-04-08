نتنياهو يعلن دعمه لتعليق اطلاق النار مع إيران ويرفض شمول لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، دعم تل أبيب لقرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتعليق الهجمات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين بعد تصاعد النزاع الى مستويات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط والتي دامت نحو 40 يوماً.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو قوله، إنه يدعم ذلك القرار بشرط "أن تقوم إيران بفتح المضائق ووقف الهجمات التي تشنها في المنطقة"، مشدداً على أن "وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان" في إشارة إلى مواصلة تل أبيب العمليات العسكرية ضد حزب الله اللبناني.