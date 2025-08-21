نتنياهو يعلن خطة احتلال غزة وبدء مفاوضات إنهاء الحرب

شفق نيوز- غزة

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، على الخطة العسكرية لاحتلال قطاع غزة، معلناً في الوقت نفسه البدء فوراً بمفاوضات لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لتل أبيب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن نتنياهو قوله إنه وصل إلى قطاع غزة للمصادقة على الخطة العسكرية التي عرضها عليه الجيش ووزير الدفاع لاحتلال مدينة غزة وهزيمة حركة "حماس".

وأضاف أن "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكداً أنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".

وكان نتنياهو أمر بالسيطرة على غزة بشكل أسرع مما كان مخططاً له سابقاً، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديرات الجيش تشير إلى أن السيطرة العملياتية على مدينة غزة ستستغرق نحو شهرين.

وصادق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة، وجاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر إجلاء سكان أكبر مدينة في قطاع غزة إلى مخيمات للاجئين في وسط القطاع المحاصر بحلول مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسراً إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.