نتنياهو يعلن تحقيق "نصر تاريخي" على إيران

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل حققت "نصرا تاريخيا سيُذكر لأجيال"، بعد إزالة "تهديدين وجوديين"، البرنامج النووي الإيراني وقرابة 20 ألف صاروخ باليستي.

واستعرض نتنياهو، في بيان مصور هو الأول منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما اعتبره "إنجازات الحرب"، بما في ذلك عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات عسكرية وعلماء نوويين.

وشدد على أن العملية العسكرية أدت إلى "إزالة تهديدين وجوديين"، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني والمنظومة الصاروخية. وأكد أن إسرائيل "لن تتردّد في تنفيذ هجمات إضافية إذا استؤنف العمل على البرنامج النووي" في إيران.

وأضاف: "لسنا في حالة من النشوة. لسنا مغرورين أو راضين عن أنفسنا - علينا هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا. ولعائلاتهم، أقول: لم نتوقف لحظة عن جهودنا لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم".