نتنياهو يعلن تجهيز "مفاجأة" لإيران ويوجه تهديداً للبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن لديه خطة منظمة مع كثير من "المفاجآت" لإيران، وبينما أشار إلى أن "مرحلة الحقيقة تقترب" للشعب الإيراني، أكد ضرورة إجبار حزب الله اللبناني على تطبيق بنود وقف النار.

وذكر نتنياهو في كلمة: "نحن في ذروة المعركة ولن نتوقف، وأقول للشعب الإيراني مرحلة الحقيقة تقترب"، مبيناً أن "هذه العملية ستمكن الشعب الإيراني من امتلاك أمره بيده".

وأضاف: "قتلنا عشرات القادة بالحرس الثوري ودمرنا مصانع الصواريخ ونسيطر بشكل شبه مطلق على سماء إيران، والحرس الثوري الذي يقتل المتظاهرين في إيران على قوائم الاستهداف"، مستدركاً بالقول إن "عناصر الحرس الثوري الذين سيلقون أسلحتهم لن يتعرضوا للأذى".

وأكد "سنواصل بكل قوة في حربنا ضد إيران حتى النصر، وكان هناك خطر في أن تبادر إيران بالهجوم لكننا سبقناها وفي كل يوم نجردها من طبقة جديدة من قوتها"، منوهاً إلى "نحن نغير وجه الشرق الأوسط، والتقيت ترمب قبل انتخابه وأبلغني بأن علينا العمل لمنع إيران من امتلاك النووي".

وعن جبهة لبنان، قال نتنياهو إن "على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وإلا سيواجه لبنان عواقب قاسية".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.