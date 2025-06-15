نتنياهو يطلق تهديدا جديدا لإيران: ستدفع ثمناً باهظاً للغاية

شفق نيوز/ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن تدفع إيران "ثمناً باهظاً للغاية" بسبب ما وصفه "قتل المدنيين من النساء والأطفال"، مشدداً على أن الصراع مع إيران هو صراع "وجودي".

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إن "إيران ستدفع ثمناً باهظاً جداً على قتل المدنيين النساء والأطفال"، مضيفاً: "نحن هنا لأننا نخوض معركة وجودية، وأعتقد أن كل مواطن في إسرائيل يفهم ذلك الآن" وفق تعبيره.

وأوضح نتنياهو أن اسرائيل ستوجه "ضربات ساحقة" لإيران، مؤكداً أن إسرائيل "ستحقق أهداف الحرب وستزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.