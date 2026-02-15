نتنياهو يضع 4 مطالب لأي اتفاق أميركي مع إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أربعة مطالب لأي تسوية دبلوماسية مستقبلية بين الولايات المتحدة وإيران.

واعتبر نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى بالقدس، أن "الاكتفاء بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم ليس كافياً".

وتضمنت مطالب نتنياهو تفكيك البنية التحتية النووية، ونقل جميع مخزونات اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران، مع ضرورة شمول أي تفاهمات لملفات الصواريخ البالستية، ودعم الفصائل المسلحة في المنطقة.

ومن جهة أخرى، جدد نتنياهو تعهده بأن غزة "لن تشكل تهديداً لإسرائيل مرة أخرى"، معرباً عن أمله في إتمام عملية نزع سلاح حركة حماس "بالطريقة السهلة".

وكشف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تمكنت من تفكيك 150 كيلومتراً من شبكة أنفاق حركة حماس، من أصل تقديرات تصل إلى 500 كيلومتر.

ومساء اليوم الأحد، غادر وزير خارجية الإيراني، عباس عراقجي، العاصمة طهران متوجهاً إلى مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد دبلوماسي متخصص، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع واشنطن.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن زيارة عراقجي تأتي في إطار استئناف المسار التفاوضي بشأن الملف النووي، حيث من المقرر أن تُعقد يوم الثلاثاء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان وجهودها لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وبحسب الوكالة، سيجري وزير الخارجية الإيراني خلال وجوده في جنيف لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم وزير الخارجية السويسري، ووزير الخارجية العُماني، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن مسؤولين دوليين مقيمين في سويسرا، لبحث تطورات الملف النووي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت، يوم أمس السبت، بأن سويسرا أكدت أن جولة المفاوضات الجديدة بين إيران وأميركا ستقعد فيها، بوساطة عُمان.

وقالت الوكالة، إن سويسرا تؤكد انعقاد مباحثات أميركية - إيرانية بضيافة عُمان في جنيف الأسبوع المقبل.