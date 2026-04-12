نتنياهو يضع شرطين أساسيين للتفاوض مع لبنان

اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، نزع سلاح حزب الله اللبناني وإبرام سلام دائم، في مطلبين مسبقين للتفاوض المباشر مع لبنان.

وأعلن نتنياهو، موافقته على بدء محادثات مباشرة مع لبنان، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني بادر بالتواصل مع إسرائيل عدة مرات خلال الشهر الماضي لهذا الغرض، وهو ما لم يسبق حدوثه من قبل.

كما وافق نتنياهو على المضي قدما بشرطين واضحين: الأول هو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، والثاني التوصل إلى "اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال".

وبرر نتنياهو هذه المواقف بالقول إن "إسرائيل تكتسب قوة متزايدة في المنطقة"، مؤكدا أن "القوة تجذب الآخرين إلينا".