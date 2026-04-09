نتنياهو يصدر تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، عن إصدار تعليمات لمفاوضات مباشرة مع لبنان، وذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المستمر على بيروت.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "أصدرت تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن"، مبيناً أن "المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف نتنياهو، أن "إسرائيل تقدر دعوة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم لإخلاء بيروت من السلاح".

في حين نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مصدر قوله إن "المفاوضات مع ‎لبنان ستجري تحت النار ونستعد لهجمات متواصلة".

من جانبه، أفاد موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن مصادر، بأن بيان نتنياهو جاء بعد محادثات هاتفية أجراها أمس مع ترمب ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

ونقل أكسيوس، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "ويتكوف طلب من نتنياهو تهدئة الضربات في لبنان وبدء مفاوضات

وأوضح مراسل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: "لا يوجد وقف لإطلاق النار والمفاوضات ستبدأ في الأيام المقبلة"

أما صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، فقد أفادت نقلاً عن مصدر إسرائيلي، بأن "سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة سيقود المفاوضات المتعلقة بلبنان".

وكانت الحكومة اللبنانية، قد جددت اليوم الخميس، إدانتها للهجمات الإسرائيلية العنيفة الذي شنتها على أحياء سكنية في العاصمة بيروت وأسفرت عن سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح في حصيلة هي "الأثقل" منذ بدء المعارك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ مطلع شهر آذار/مارس الماضي.

ووجّه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الثقافة اللبناني بول مرقص، بالمباشرة "الفورية" في بسط السيطرة على بيروت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية والقانونية بهدف تفادي تكرار الاستهدافات الإسرائيلية على العاصمة.