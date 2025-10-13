نتنياهو يشيد بترمب أمام الكنيست: استعدنا جميع المختطفين الأحياء

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بالدور الحاسم الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اتفاق السلام في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي: "أود أن أقدم الشكر للرئيس ترمب، لقد أدركنا جميعاً الدور الحاسم الذي أدّاه في إعادة المختطفين وإنهاء المعاناة التي استمرت لأشهر طويلة".

وأضاف: "أعدنا جميع المختطفين الأحياء إلى وطنهم، وسنعمل على إعادة جثامين من قُتلوا، وفاءً لعائلاتهم ولشعبنا"، مشيداً بما وصفه بـ "المواقف التاريخية للرئيس الأميركي تجاه إسرائيل".

وتابع نتنياهو، قائلاً: "نشكر الرئيس ترمب على اعترافه بحقوقنا التاريخية في الضفة الغربية، وعلى وقوفه أمام الأكاذيب التي تعرضنا لها في الأمم المتحدة، ما من رئيس أمريكي فعل من أجل إسرائيل مثلما فعله" وفق تعبيره.

وخاطب نتنياهو الرئيس الأميركي مباشرةً بالقول: "أنت أعظم صديق حظيت به إسرائيل، ومقترحك للسلام حظي بقبول دول العالم، وأنهى الحرب وحقق كل أهدافنا الأمنية والسياسية".