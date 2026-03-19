نتنياهو يستبعد تحرك الشعب الإيراني لإسقاط النظام بالمرحلة الحالية

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن يتحرك الشعب الإيراني ضد النظام، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في تغيير الشرق الأوسط بالتحالف القوي مع الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في كلمة له، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "من السابق لأوانه القول بأن الشعب الإيراني سيتحرك ضد النظام، لقد هيأنا الظروف المناسبة لذلك والأمر متروك لهم"، مشيراً إلى ضرورة أن "يكون هنالك مكوّن على الأرض للقيام بذلك".

وأضاف، أننا "نضرب أهدافا عسكرية في إيران على مدار الساعة ودمرنا الأسطول الإيراني في بحر قزوين، لقد دمرنا الصواريخ الباليستية لإيران وسنواصل ذلك حتى هزيمتها بالكامل، كما أننا سنواصل اصطياد قادة الحرس الثوري الإيراني بعد أن حققنا أهدافاً كبيرة بالقضاء على خامنئي ولاريجاني وقيادات الصف الأول".

وأشار نتنياهو ايضاً إلى نجاح حكومته "في تغيير الشرق الأوسط بالتحالف القوي مع أميركا".

وأوضح أنه يعلم "صعوبة بقاء الإسرائيليين في الملاجئ"، غير أنه قال الأمر يتطلب بعض الوقت.

ونفى نتنياهو ما يُشاع حول جر إسرائيل الولايات المتحدة الأميركية إلى الحرب، مبيّناً أن أميركا فعلت ما تراه مناسباً، لأن "خامنئي كان ليأمر بصناعة الصواريخ العابرة للقارات التي يمكنها ضرب مدن أميركية".

ورجّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، إمكانية تشكيل حكومة انتقالية في إيران خلال وقت ما بعد انهيار النظام الحالي فيها.