نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار ويؤكد استمرار القتال في قطاع غزة

شفق نيوز/ كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن تل أبيب لن تلتزم بوقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح سجناء مع حركة حماس، بل أنها تعمل على توفير ممر آمن يتيح تحرير المحتجز الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن "المفاوضات لإطلاق سراح رهائن آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة".

وأشاد الرئيس ترامب، صباح اليوم الاثنين، بقرار حركة حماس إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، المحتجز في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واعتبره "خبراً تاريخياً"، معرباً عن أمله بإطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء القتال في غزة.

يأتي ذلك فيما قال مصدر إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الاستعدادات جارية لإطلاق سراح ألكسندر عيدان اليوم، مشيراً إلى بدء المفاوضات لإنهاء حرب غزة مشروط بالإفراج عن نصف المحتجزين.

وأعلنت حركة حماس، مساء يوم أمس الأحد، أنها ستفرج عن الجندي الإسرائيلي الأميركي، ألكسندر عيدان، وذلك بعيد إعلان مسؤولين فيها إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، تناولت وقف النار، وإدخال مساعدات إلى غزة.