نتنياهو يرفض مقترح غزة الأخير ويشترط إطلاق جميع الرهائن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر من مكتب نتنياهو، قوله إن الأخير رفض الموافقة على "المقترح الأحدث بشأن قطاع غزة الذي وافقت عليه حركة حماس".

كما أوضح المصدر أن نتنياهو رفض صفقة جزئية، وطالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلاً: "لن نترك أي رهينة وراءنا".

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن رد حماس على المقترح المصري القطري كان إيجابياً جداً. وأضاف أن رد الحركة يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً.

كما أوضح الأنصاري أن المقترح يتماشى ويتطابق إلى حد كبير مع ما طرحه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وقال: "ما وافقت عليه حماس بالأمس يتطابق بنسبة 98% مع مقترح ويتكوف".

وكان مصدر مصري رسمي كشف أن المقترح المعدل يتضمن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية 60 يوماً، ومساراً للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في قطاع غزة.

كما أشار إلى أنه يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، 10 في كل مرة، بالإضافة إلى نحو 18 جثماناً.

يذكر أن تلك التطورات تتزامن مع مضي إسرائيل ببحث خطتها لاحتلال مدينة غزة، علماً أنها تسيطر على 75% من كامل القطاع، حيث يرتقب أن يقدم رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم، الخطة النهائية لاحتلال المدينة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس.