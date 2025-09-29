نتنياهو: إيران تمتلك 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب ونعرف مكانه

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن تل أبيب تعرف مكان مخزون المخصب في إيران، البالغ 450 كيلوغراما.

وقال نتنياهو خلال استضافته عبر شبكة "فوكس نيوز"، ان الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران واشتركت بها لاحقا الولايات المتحدة، لم تكن تهدف لتدمير مخزون إيران النووي بالكامل.

وتابع: "خطتنا كاملة قبل وبعد أن قررت الولايات المتحدة الانضمام إلينا أخذت في الاعتبار أننا لن نحصل على الـ450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. كنا نعلم ذلك".

وأضاف نتنياهو، أنه "ما كنا نستهدفه هو القدرة على إنتاج المزيد من هذا اليورانيوم المخصب، وكذلك محاولة تحويله إلى سلاح"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تتشاركان هذه المعلومات مع بعضهما".