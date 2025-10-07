نتنياهو يتوعد بـ"ضربات ساحقة" ويتحدث عن "كسر" المحور الإيراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، بـ"ضربات ساحقة غير مسبوقة" لكل من يهدد بلاده، وبينما أعلن "كسر" المحور الإيراني وتغيير وجه الشرق الأوسط، أكد العمل لإعادة الرهائن والقضاء على حماس.

وقال نتنياهو في بيان بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثانية لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إن "كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة. أننا نعيش أياماً مصيرية وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب".

وأضاف: "سنواصل العمل لإعادة جميع الرهائن والقضاء على نظام حماس وضمان عدم عودة غزة إلى تهديد إسرائيل".

وذكر أن "حرب النهضة على سبع جبهات هي حرب مصيرية من أجل الوطن ومن أجل وجودنا ومستقبلنا، ومعاً كسرنا المحور الإيراني وغيرنا وجه الشرق الأوسط وسنضمن بقاء إسرائيل".

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت يحتشد فيه آلاف الإسرائيليين في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ويتزامن بيان نتنياهو مع بدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في مصر، أمس الاثنين، بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حرب غزة.

وقال رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، الثلاثاء، إن وفد الحركة جاء إلى شرم الشيخ لإجراء "مفاوضات مسؤولة وجادة"، تهدف إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالباً بضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل تام.

كما اعتبر ترمب، الثلاثاء، أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل الى اتفاق ينهي حرب غزة.

وتجري مفاوضات شرم الشيخ بناء على خطة من 20 بنداً اقترحها ترمب الشهر الماضي.

وصرح الرئيس الأميركي للصحفيين في المكتب البيضاوي: "هناك فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما"، مضيفاً أن مفاوضين أميركيين يشاركون أيضاً في المباحثات.

وأضاف: "أعتقد أن هناك احتمالاً لإرساء السلام في الشرق الأوسط. إنه أمر يتجاوز حتى الوضع في غزة. نريد الإفراج فوراً عن الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وشدد ترمب على أن الولايات المتحدة "ستبذل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام كل الأطراف بالاتفاق"، إذا اتفقت حماس وإسرائيل على وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء الحرب.