نتنياهو يتوعد عقب "أقسى مشهد منذ بداية الحرب"

2026-03-21T22:41:53+00:00

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل تعيش "ليلة صعبة"، وذلك تعليقاً على هجوم صاروخي إيراني أسفر عن إصابة العشرات في مدينة عراد.

وذكر نتنياهو في منشور على "إكس": "هذه ليلة صعبة جداً في المعركة على مستقبلنا (...) نحن مصممون على مواصلة ضرب أعدائنا في جميع الجبهات".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا إيرانيًا يزن 450 كيلوغرامًا أصاب مدينة عراد مباشرة، بعد فشل محاولتي اعتراض. كما أشارت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: " إلى المشهد في عراد: الأشد قسوة منذ بداية الحرب".

وكانت مدينة عراد هدفا مباشرا للصاروخ الإيراني، بعد ساعات قليلة من إصابة صاروخ إيراني لمدينة ديمونة.

