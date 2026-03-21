نتنياهو يتوعد عقب "أقسى مشهد منذ بداية الحرب"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل تعيش "ليلة صعبة"، وذلك تعليقاً على هجوم صاروخي إيراني أسفر عن إصابة العشرات في مدينة عراد.

זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה.אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2026

وذكر نتنياهو في منشور على "إكس": "هذه ليلة صعبة جداً في المعركة على مستقبلنا (...) نحن مصممون على مواصلة ضرب أعدائنا في جميع الجبهات".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا إيرانيًا يزن 450 كيلوغرامًا أصاب مدينة عراد مباشرة، بعد فشل محاولتي اعتراض. كما أشارت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: " إلى المشهد في عراد: الأشد قسوة منذ بداية الحرب".

وكانت مدينة عراد هدفا مباشرا للصاروخ الإيراني، بعد ساعات قليلة من إصابة صاروخ إيراني لمدينة ديمونة.