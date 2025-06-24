نتنياهو يتوعد برد اسرائيلي قوي لأي انتهاك لوقف اطلاق النار ويشكر ترامب

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء، موافقة اسرائيل على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل سترد بقوة على اي انتهاك إيران لوقف إطلاق النار، مردفا بالقول : حققنا الأهداف كافة من الحرب مع إيران.

وأضاف أنه "حققنا أهدافنا بإزالة تهديدات ايران النووية".

وتابع نتنياهو القول: نشكر ترامب على مشاركته في القضاء على تهديد ايران النووي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي بوقف شامل وكامل لإطلاق النار المستمر منذ 12 يوماً.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن بدء سريان وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ عقب موجات من الهجمات الصاروخية التي أطلقتها إيران على إسرائيل.

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في منشور على منصة "سوشيال تروث"، ايران واسرائيل عدم انتهاك وقف إطلاق النار.

وكتب قائلا، إن "وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الرجاء عدم انتهاكه"

وقبل ذلك أوضح ترامب أن البلدين جاءاه في الوقت عينه تقريباً طلباً لـ"السلام"، وفق تعبيره.

وأضاف أن مستقبل إسرائيل وإيران مليء بالفرص والازدهار.

وكتب قائلا: "العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! وسيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما".