نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربات "قاضية" بالتنسيق مع أمريكا

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء اليوم الأحد، أن تل أبيب وواشنطن تتحركان معاً للرد على هجمات الحوثيين، متوعداً بضربات "قاضية"، على خلفية قصف الحوثيين لمطار بن غوريون.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة "نحن نتحرك ضدهم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لقد تحركنا ضدهم في الماضي، وسنتحرك ضدهم في المستقبل".

وأضاف "الأمر ليس مجرد ضربة قاضية، بل ستكون هناك ضربات قاضية"، وفق تعبيره.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون، الأحد، وتسبب بتوقف حركة الملاحة لفترة قصيرة، أطلق من اليمن.

وقال الجيش في بيان، إنه "تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمت عدة محاولات لاعتراض الصاروخ وتم تحديد ضربة في منطقة مطار بن غوريون،" قرب تل أبيب الساحلية.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى فشل منظومتي "حيتس" الإسرائيلية و"ثاد" الأمريكية في اعتراض الصاروخ.

وحول الحرب في غزة، قال نتانياهو "هناك قتال في غزة.. قتال عنيف، وفقدنا مؤخراً جنديين آخرين، نحن نعمل هناك وفق خطة للحسم، لهذه الخطة مراحل، وسأعقد اليوم اجتماعاً للكابينيت لمناقشة المرحلة التالية بناءً على اقتراح رئاسة الأركان".

وأضاف "لن يكون هناك حماس في غزة، يجب أن يُفهم ذلك، هناك تكتيكات متعددة لذلك، لا يمكنني بطبيعة الحال الإفصاح عنها، لكن يمكنني أن أقول بوضوح إن هذه هي أهدافنا، تحرير الأسرى، ومن المؤكد أننا لن نتخلى عن الحسم".

وتابع "إسرائيل في حالة حرب، والحرب لم تنته بعد، لكنها ستنتهي، وسنحقق انتصاراً كاملًا، حاسمًا، في غزة"، وفق قوله.

ومضى يقول: "نجحنا في إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، حيث كان حلقة الوصل البرية بين إيران وحزب الله، وقضينا على السنوار وهنية وحسن نصر الله والضيف، وسنواصل الحرب".