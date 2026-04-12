نتنياهو يتفقد جنوب لبنان وسط استمرار القصف المتبادل

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، أجروا زيارة تفقدية إلى القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق نحو 10 صواريخ باتجاه منطقة الجليل الغربي، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من البلدات، بينها غورين ومحيطها.

بالتوازي، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عدة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث استهدفت بلدتي شقرا والطيري، فضلاً عن غارة أخرى طالت محيط بلدة دير قانون النهر، إضافة إلى غارتين على بلدتي شقرا والبازورية، ما يعكس اتساع رقعة العمليات العسكرية في المنطقة.

في حين، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وبلدات بالجليل الغربي إثر رصد صواريخ من لبنان".

من جهته، أعلن "حزب الله" استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند مثلث التحرير في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان باستخدام الصواريخ، إضافة إلى قصف آخر بقذائف المدفعية استهدف موقعاً للقوات الإسرائيلية في محيط مدرسة الإشراق داخل المدينة.

وأضاف: "قصفنا بقذائف المدفعية تجمعاً للعدو الإسرائيلي بمحيط مرتفع العاصي في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي بلغ 2055 قتيلاً و6588 مصاباً، على حد قولها.

وفي الثاني من آذار/ مارس الماضي، فتح حزب الله جبهة لبنان وسط الصراع الذي تفجر بين إيران وإسرائيل وأميركا، إثر إطلاقه صواريخ ومسيرات نحو مستوطنات في شمال إسرائيل.

لترد القوات الإسرائيلية بغارات عنيفة على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، فضلاً عن البقاع شرقي البلاد والجنوب.