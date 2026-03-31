نتنياهو يتحدث عن "تحالفات عربية" ضد إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن التعاون مع الجيش الأميركي وصل إلى "مستوى غير مسبوق"، متحدثاً عن إنشاء تحالفات إقليمية جديدة، بينها مع دول عربية، في مواجهة إيران.

وذكر نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن "إيران ما زالت تتمتع بقدرة على إطلاق الصواريخ باتجاهنا لكن هذه التهديدات ليست وجودية"، مضيفاً أن "نظام آيات الله في إيران بات أضعف من أي وقت مضى وسيسقط عاجلاً أو آجلاً فيما أصبحت إسرائيل أقوى من السابق".

وأضاف أن "أذرع إيران لم تعد قادرة على تشكيل تهديد لوجودنا، ووجهنا 10 ضربات قاصمة لإيران واستهدفنا وكلائها ومشروعها الصاروخي الباليستي والنووي".

وتابع نتنياهو أن إسرائيل "غيرت وجه الشرق الأوسط"، مشيراً إلى "توسيع مساحة المناطق العازلة في غزة وسوريا ولبنان"، ومعتبراً أن "الأذرع التابعة لإيران لم تعد قادرة على تهديد وجود إسرائيل".

وقال إن "دعم إيران لأذرعها كلفها تريليون دولار وذهبت هذه الأموال سدى"، مضيفاً أن إسرائيل "حققت إنجازات في نضالها ضد إيران رغم الأثمان الباهظة".

وأكد نتنياهو أن "واشنطن وتل أبيب تسحقان بشكل مستمر النظام الإيراني منذ شهر"، لافتاً إلى أن التحالف مع الجيش الأميركي "بات في مستوى غير مسبوق"، وأن الضربات على إيران تُنفذ "بشكل منهجي بالتعاون مع الجيش الأميركي"، مضيفاً أنه "يتطلع للإعلان قريباً عن التحالفات الجديدة التي أُنشئت".

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أن حكومته تعمل على تشكيل تحالفات إقليمية جديدة مع دول عربية قال إنها أبدت استعداداً للقتال إلى جانب إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات مع دخول الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران يومها الـ32، وقد أسفرت هذه العمليات العسكرية عن خسائر بشرية هائلة واغتيالات طالت هرم القيادة في طهران، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.