نتنياهو يبحث في واشنطن تطورات المفاوضات مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فور وصوله إلى واشنطن، يوم الأربعاء، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر دونالد ترمب، حول موضوع المفاوضات مع إيران.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس": "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وناقش رئيس الوزراء وويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية، وقدموا تحديثا عن الجولة الأولى من المفاوضات التي أجروها مع إيران يوم الجمعة الماضي".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن دوائر مقربة من نتنياهو قولهم: "تناول الاجتماع الذي عقد في دار الضيافة الرئاسية (بلير هاوس) في واشنطن، آخر المستجدات في جولة المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي شارك فيها ويتكوف وكوشنر قبل أيام، حيث قدما لرئيس الوزراء الإسرائيلي وفريقه الأمني إحاطة مفصلة حول الجولة الأولى من هذه المحادثات".

ونشر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، صورة من اللقاء وعلق قائلا إن "العمل بدأ بالفعل خلال الساعة الأولى من وصول رئيس الوزراء إلى واشنطن"، معربا عن "سروره بلقاء ويتكوف وكوشنر لمناقشة التطورات الإقليمية"، في إشارة إلى الأهمية التي توليها تل أبيب لمسار التفاوض مع إيران قبيل اللقاء الحاسم بين نتنياهو وترمب.

ووصل نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ترمب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أميركية- إيرانية حول الملف النووي، ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترمب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترمب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وأشارت إلى أن "نتنياهو سيعرض على ترمب معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية الإيرانية وخاصة برنامج الصواريخ الباليستية".

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة: "سنناقش خلال هذه الزيارة مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولاً وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران"، مضيفاً: "سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات، هذه المبادئ مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن".

وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، من ما وصفه بالدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية، داعيا الأميركيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.