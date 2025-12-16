نتنياهو وواشنطن يتفقان على "الخطوط الحمراء" في سوريا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت مصادر لقناة i24، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي توم باراك توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا.

وذكرت المصادر، أن "إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا لتفاهمات بشأن استمرار الرغبة الإسرائيلية بالعمل في سوريا، وبشأن استمرار المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني".

وقال أحد المصادر: "كل طرف الآن يفهم ما عليه فعله".

وحسب القناة، فقد "حدد باراك خلال اجتماعه مع نتنياهو خطوطا حمراء بخصوص النشاط الإسرائيلي في سوريا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب كتب في منشور قبل أيام: "من المهم جدًا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء قد يعيق تطور سوريا إلى دولة مزدهرة، رئيس سوريا الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد للتأكد من حدوث أمور جيدة، وأن تدير سوريا وإسرائيل علاقة طويلة الأمد ومزدهرة معا".