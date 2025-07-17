نتنياهو: وقف النار في السويداء جاء بضغط عسكري إسرائيلي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء وانسحاب القوات السورية نحو دمشق "انتزع بالقوة وليس بالطلب أو الاسترحام"، فهو جاء نتيجة لـ"نشاط قواتنا المكثف".

وأضاف نتنياهو في كلمة له: "لقد تحركنا في سوريا وسنواصل التحرك حسب الضرورة"، فيما لفت إلى أن "زعيم الدروز في إسرائيل موفق طريف هو من طلب مني مساعدة دروز سوريا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وضعنا سياسة بشأن سوريا بأن المنطقة الممتدة من الجولان إلى جبل الدروز تبقى منزوعة السلاح، وسنحقق السلام والأمن بالقوة على سبع جبهات".

هذا وكانت السويداء قد شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".

بعد ذلك، هزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، أمس الأربعاء، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.