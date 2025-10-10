نتنياهو: وعدت بإعادة الرهائن دون استثناء.. وتعرضنا لضغوط خارجية وداخلية كبيرة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أنه تعرض لضغوط داخلية وخارجية كبيرة بشأن معارك قطاع غزة وقضية الرهائن الإسرائيليين.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "وعدت عائلات الرهائن بإعادة الجميع دون استثناء ونحن ننفذ وعدنا"، مبيناً أن "الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج".

وأضاف أن "أمن إسرائيل وإعادة الرهائن ومواجهة صواريخ إيران وذراعها حماس كانت تحت عيني"، مستطرداً بالقول: "قلنا دائما إنه لا يمكن إعادة الرهائن دون الوقوف بوجه حماس".

وتابع نتنياهو، قائلاً: "نضغط على حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها"، مضيفاً أن "حماس لم توافق سابقاً على إعادة مخطوفينا ووافقت على الصفقات حينما أحست أن الخناق يضيق عليها".

وختم حديثه بالقول إن "كل شخص يقول إن هذه الصفقة كانت موجودة على الطاولة سابقا هو يكذب ببساطة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول إسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل، حالياً، على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين ضمن قائمة تستعد إسرائيل للإفراج عنهم بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء هذا التطور بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة مطولة، على اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتشمل الخطة انسحاب الجيش الإسرائيلي جزئياً من قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل تفرج بموجبها حماس عن 48 رهينة لديها، يُعتقد أن من بينهم 20 على قيد الحياة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 2000 أسير فلسطيني، 250 منهم من أصحاب المحكوميات العالية.