نتنياهو: هناك أدلة متزايدة أن خامنئي لم يعد على قيد الحياة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي"لم يعد على قيد الحياة"، في ظل التصعيد العسكري المتواصل مع إيران.

ودعا نتنياهو، الشعب الإيراني إلى "إسقاط النظام"، مؤكداً أن العملية التي تنفذها إسرائيل "بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر مهما كلف الأمر".

وأضاف أن "التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة وثيق"، موجهاً الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب على “قيادته التاريخية".

وتابع: "هذه الحرب سوف تؤدي إلى السلام"، معتبراً أن النظام الإيراني "قتل إسرائيليين كثر وينبغي ألا يحصل على سلاح نووي يهدد وجودنا".

كما أعلن نتنياهو أن إسرائيل "دمرت مقر خامنئي في طهران وتمكنت من القضاء على عدد كبير من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري"، مؤكداً أن بلاده "ستمكن الشعب الإيراني من تقرير مصيره، وهذه الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة".