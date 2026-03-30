نتنياهو: هناك حلول عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز تقودها واشنطن

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، عن وجود حلول عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز تقودها الولايات المتحدة، فيما رفض التطرق إلى تفاصيلها.

وقال نتنياهو لموقع "نيوزماكس" الأميركي، إنه "يمكن تجاوز مضيق هرمز وهناك مصلحة لتحقيق ذلك والسماح بتدفق النفط والغاز بحرية تامة، وهناك حلول عسكرية لإعادة فتح المضيق تقودها الولايات المتحدة لكن لن أتطرق لها".

وأشار إلى أن "هناك أفكاراً لما بعد الحرب لتحويل خطوط الطاقة والنفط من الخليج إلى موانئ البحر المتوسط".

هذا وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، كشف الاثنين، عن إبرام اتفاقات "منفردة" مع إيران لعبور السفن في مضيق هرمز، فيما تزامن هذا مع استعدادات لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ غداً الثلاثاء، لمناقشة سبل تنسيق الاستجابة للاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب مع إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران وافقت على السماح لـ20 سفينة نفط بالمرور من مضيق هرمز بدءاً من صباح اليوم الاثنين ولمدة عدة أيام "كبادرة احترام"، مؤكداً أن طهران "توافق على معظم" نقاط خطة أميركا لوقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، قال ترمب: "الإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق ويتوسلون لتحقيق ذلك"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "تعمل بالفعل على السيطرة على مضيق هرمز".

ورداً على سؤال بشأن مستوى التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح أن العلاقات "في أوجها"، مضيفاً: "التنسيق وثيق للغاية، وعلاقتنا جيدة. لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك".

وأعلن ترمب، الخميس الماضي، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام حتى الاثنين 6 أبريل/ نيسان 2026، قائلاً في منشور على "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 نيسان/أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".