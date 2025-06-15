نتنياهو: هجومنا على إيران سينتهي عندما نقضي على برنامجها النووي

شفق نيوز/ اكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، عن مواصلة مهمة القضاء على البرنامج النووي، مؤكدا أنه الهجمات ستنتهي بعد القضاء هذا البرنامج.

وقال نتنياهو، في تصريحات لقناة فوكس نيوز الامريكية: سنواصل المهمة للقضاء على التهديد الإيراني المزدوج المتمثل في برنامجها النووي وصواريخها الباليستية".

وأضاف "المفاوضات النووية تستحق العناء إذا تخلت إيران عن قدراتها على تخصيب اليورانيوم"، مبينا: هجومنا على إيران سينتهي عندما نقضي على قدرتها النووية وسنفعل ذلك.

وتابع: "اغتيال حسن نصر الله كان جزءا من تفكيك المحور الإيراني وحققنا ذلك بالمفاجأة"، مضيفا أن: دمرنا مفاعل أصفهان وبدونه لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي".

ولفت إلى انه "لقد دمرنا مفاعل أصفهان وبدونه لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي، واستخباراتنا دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى الحوثيين".

واستطرد انه "أعتقد أن إيران تفاجأت تماما بهجومنا والمفاجأة عنصر عظيم من عناصر النجاح"، مبينا "أعتقد أن إيران تفاجأت تماما بهجومنا والمفاجأة عنصر عظيم من عناصر النجاح".

وأشار إلى انه "أعتقد أننا أرجعنا البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء كثيرا، وقمنا بتصفية قائد الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني".