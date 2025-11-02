نتنياهو: نواجه محور إيران في 4 جبهات لمنعه من التعافي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، العمل على مواجهة "المحور الإيراني" من خلال أربع جبهات، لحرمانه من القدرة على التعافي.

وقال نتنياهو، لوسائل إعلام عبرية، إن "المحور الإيراني تلقى ضربة هائلة، وجهدنا هو حرمانه من القدرة على التعافي".

وأوضح، أن حكومته تعمل على أربع جبهات لمواجهة المحور الإيراني حالياً، تتمثل بغزة ولبنان واليمن، فضلاً عن إيران نفسها.

وأضاف، "في غزة نعمل على 4 محاور، الأول إعادة مخطوفينا، محاولاتهم بائسة، يحاولون خداعنا وخداع الولايات المتحدة والعالم، لكنهم بالطبع لن ينجحوا، وسنعيد تدريجياً جميع مخطوفينا. نحن ملتزمون بذلك".

وبيّن، أن "المحور الثاني، يتمثل ببقاء جيوب لحماس في المناطق التي نسيطر عليها في غزة، ونحن نقضي عليها بشكل منهجي، كما أن هناك جيبين في رفح وخان يونس، وسيتم القضاء عليهما".

ووفقاً لكلام نتنياهو، فإن "الثالث يتمثل بمسألة الخطر على قواتنا، وتوجيهي واضح تماماً: إذا كانت هناك محاولة للإضرار بقواتنا، نضرب من يحاول الإضرار، وكذلك تنظيمه من أجل حماية قواتنا، هذا هو مبدؤنا".

كما أشار إلى أن المحور الرابع هو "تفكيك وتجريد حماس من سلاحها، تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به، وهو المبدأ المتفق عليه بيني وبين الرئيس ترامب، ونحن نعمل وفق خطة واضحة".

وفيما يتعلق بلبنان، قال نتنياهو، إن "حزب الله بالفعل يتلقى ضربات باستمرار، بما في ذلك في هذه الأيام، لكنه يحاول أيضاً إعادة التسليح والتعافي".

وتابع: "نتوقّع من حكومة لبنان أن تقوم بما التزمت به، أي نزع سلاح حزب الله، ولكن من الواضح أننا سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدد في شروط وقف إطلاق النار، لن نسمح للبنان بأن يتحوّل إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف كما يجب".

ووفقاً لنتنياهو، فإن "المكان الثالث الذي يجب الانتباه إليه، والذي لا ينتبه إليه الجمهور الإسرائيلي، هو الحوثيون، الحوثيون يبدون كإزعاج بسيط، من حين لآخر يطلقون صاروخاً باليستياً علينا، ونحن نعترض تلك الصواريخ".

وزاد بالقول: "يبدو ذلك أمراً صغيراً، لكنه ليس كذلك، إنه تهديد كبير جداً من حركة متطرفة بأقصى ما يمكن تصوره، تمتلك قدرة إنتاج ذاتي للصواريخ الباليستية وأسلحة أخرى، وهي ملتزمة بما يسمونه خطة إبادة إسرائيل، هذا ليس أمراً نظرياً، بل يمكن أن يتطور مع الوقت".

واختتم نتنياهو تصريحاته بالقول إن "الأمر منسق مع إيران، وسنفعل كل ما يلزم لإزالة هذا التهديد أيضاً".