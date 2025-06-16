نتنياهو: نقوم بعملية تاريخية ستغير الشرق الأوسط وإسقاط النظام الإيراني ممكن

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إنه يقوم بعملية "تاريخية ستغير وجه الشرق الأوسط"، فيما أشار إلى أن الضربات الجوية على إيران قد تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.

وأضاف نتنياهو في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، "ملتزمون بإزالة التهديد النووي الإيراني ولن نتنازل عن هذا الهدف، حيث إن التهديد الصاروخي وجودي وأنا مصمم على القيام بإزالته، وسنحقق هذه النتيجة ولدينا أهداف أخرى".

وأشار إلى أن "إسقاط النظام في إيران قد يكون نتيجة للعمليات العسكرية"، وعن إمكانية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ذكر نتنياهو "لن أفصل خططنا في العلن لكن سنفعل كل ما يتطلبه الأمر".

وتابع "نغير وجه الشرق الأوسط وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تغيرات كبيرة، وأتواصل مع الرئيس ترامب وأقدر المساعدة التي قدمها لنا ويمكنه أن يقدر ما هو جيد لأمريكا".

ورأى أن "إيران تدفع نحو حرب نووية وقمنا بما يجب أن نقوم به، وعمليتنا في إيران ستحقق الهدف الأكبر لكنني لن أغفل عن المخطوفين في غزة".

وذكر، "الإيرانيون يحاولون صناعة أسلحة نووية وصواريخ باليستية ونحن نعمل على منعهم من ذلك".

وأكد، "دمرنا مئات الصواريخ واستهدفنا عدداً هائلاً من منصات الإطلاق، نحن في طريقنا لتحقيق النصر وإيران تدرك ذلك".

وقال، إن "إسرائيل تسيطر على أجواء إيران، وقضينا على نصف المسيرات الإيرانية وهاجمنا الرادارات المركزية المهمة ومبنى الإذاعة والتلفزيون".