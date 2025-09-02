نتنياهو: نعيش المرحلة الحاسمة في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما بدأ في غزة يجب أن يُحسم فيها "نحن أمام المرحلة الحاسمة"، وذلك قبل الهجوم الجديد على القطاع.

وأكد نتنياهو في رسالة مصوّرة إلى جنود الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط، أن إسرائيل تخوض "حرباً عنيدة وعادلة بكل المقاييس"، وفق تعبيره.

وشدد على أن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ما زالت حاضرة في الذاكرة. وقال: "لا ننسى ما ارتُكب بحقنا في ذلك اليوم".

وأضاف نتنياهو أن الهدف الرئيسي يبقى هزيمة حركة حماس، لكنه اعتبر أن الجيش الإسرائيلي "حقق إنجازات كبيرة خلال المعارك، أبرزها كسر المحور الإيراني".

وبدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين الالتحاق بالخدمة، الثلاثاء، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة اليوم.

ووافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو الشهر الماضي على خطة توسيع الحملة في قطاع غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات شرسة مع حركة حماس في المراحل الأولى من الحرب.

وشهد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني أول أمس الأحد مشادات بين نتنياهو والوزراء الذين يريدون المضي قدماً في الهجوم على مدينة غزة وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يحث السياسيين على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقل أربعة وزراء ومسؤولان عسكريان حضروا الاجتماع عن زامير القول إن الحملة ستعرض الرهائن للخطر وتضع المزيد من الضغط على الجيش المنهك بالفعل.