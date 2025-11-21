نتنياهو: نرفض قيام دولة فلسطينية حتى مقابل التطبيع مع السعودية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، رفض قيام الدولة الفلسطينية حتى مقابل التطبيع مع بلاده.

وقال نتنياهو في مقابلة صحفية، إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، مشددا على أن حماية مصالح إسرائيل ستظل أولوية في أي اتفاقات مستقبلية.

وأوضح: "لن تقوم دولة فلسطينية، هذا تهديد وجودي على دولة إسرائيل، والقرارات التي اتُّخذت في الأمم المتحدة قالت إنه قد ينشأ ربما مسار لبحث مسألة السيادة الفلسطينية".

وأشار نتنياهو، إلى أن "الدولة لن تقوم حتى لو تم تطبيع العلاقات مع السعودية"، مبيناً أن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل أنها ستحافظ على تفوقها العسكري النوعي، رغم خطة واشنطن بيع طائرات إف 35 للسعودية".

وأعرب عن اعتقاده بأن واشنطن لن تبيع طائرات "إف 35" لتركيا، موضحاً أن إسرائيل عملت على منع دخول القوات التركية إلى جنوب سوريا ووسطها.

وأكد نتنياهو، أن لسوريا مصلحة كبيرة في التوصل إلى ترتيب أمني يمنع الاحتكاك، مشيراً إلى أن "أي ترتيب أمني سيعود بالنفع على سوريا كما يعود بالنفع على إسرائيل".