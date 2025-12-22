شفق نيوز- الشرق الأوسط

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، على المناورات العسكرية التي أجرتها إيران، وبينما أكد أن حكومته تراقب الوضع، لوّح "برد قاس" مقابل أي عمل قد يوجه إلى تل أبيب.

وقال نتنياهو "نراقب المناورات العسكرية لإيران وأي عمل ضد إسرائيل سيقابل برد قاس"، مؤكداً "رسالتي واضحة لإيران أن أي عمل ضد إسرائيل سيقابل برد شديد للغاية".

وأضاف في كلمة له، أن "إسرائيل تعلم أن إيران تجري تدريبات في الآونة الأخيرة والتوقعات الأساسية منها لم تتغير".

وأشار نتنياهو إلى أن "أنشطة إيران النووية ستخضع للنقاش مع ترمب".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت اليوم الاثنين، بإطلاق مناورات عسكرية، وإجراء اختبار صاروخي في مدن خرم آباد ومهاباد وأصفهان وطهران ومشهد، دون ذكر مزيد من المعلومات.