نتنياهو: أنا وترمب غيرنا شكل الشرق الأوسط

أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أنه جرى تغيير الشرق الأوسط بمساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال نتنياهو: أزلنا تهديدين هما تسلل آلاف الإرهابيين وإطلاق الصواريخ لتدمير مدننا.

وأضاف: غيرنا مع ترمب وجه الشرق الأوسط وحققنا إنجازات عظيمة وسنعطي فرصة لحل سياسي وعسكري مع حكومة لبنان.

وتابع: بناء على طلب صديقي الرئيس ترمب وافقنا على وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.