نتنياهو مهددا إيران: عواقب اعادة بناء القدرات النووية والبالستية ستكون وخيمة

شفق نيوز - الشرق الاوسط

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران من اعادة بناء قدراتها النووية والبالستية، وقال إن عواقب الإقدام على هذا الفعل "ستكون وخيمة"

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "إيران تحاول إعادة بناء قدراتها النووية في مواقع لم تقصف، وتسعى لاستعادة قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قبل أسبوعين، عرضت عليّ معلومات حول مناورات عسكرية تتضمن إطلاق صواريخ باليستية، وقلت حينها إن عواقب هذا الفعل ستكون وخيمة".

وتطرق نتنياهو إلى الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أن "حركة حماس تعهدت بنزع سلاحها، لكن لا يزال بحوزتها 60 ألف بندقية".

وأضاف أن "تشكيل حكومة جديدة في غزة أمر ممكن، لكن يجب أن تختفي حماس".