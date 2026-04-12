نتنياهو من جنوب لبنان: غيرنا وجه الشرق الأوسط

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أنه جرى تغيير الشرق الأوسط وإحباط أي اجتياح من لبنان.

وقال نتنياهو، من جنوب لبنان، حيث كان هناك برفقة مسؤولين أمنيين: أحبطنا خطر الاجتياح من لبنان، وإيران ومحورها يقاتلون الآن من أجل بقائهم.

وأضاف: غيّرنا وجه الشرق الأوسط بشكل جذري، وأنجزنا عملاً ضخماً وحققنا إنجازات هائلة.

وتابع: الحرب مستمرة داخل المنطقة الأمنية في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، أجروا زيارة تفقدية إلى القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان.