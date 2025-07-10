نتنياهو: من المستحيل التوصل لاتفاق شامل مع حماس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوصل لاتفاق شامل مع حركة حماس في غزة، فيما وصف الامر بـ"المستحيل".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن كلام نتنياهو جاء خلال لقائه في واشنطن أمس الأربعاء عائلات مخطوفين في غزة، ونقلت عنه أنه قال: "من المستحيل التوصل إلى اتفاق شامل، وهذا الخيار لم يكن متاحًا".

وفيما يتعلق بمسألة من سيُطلق سراحه من المخطوفين بموجب الاتفاق، كرر نتنياهو تصريحه السابق: "حماس ستُملي الأمر".

وفيما يتعلق بملف إطلاق سراح الرهائن خلال وقف إطلاق النار، شدد نتنياهو مجددًا على أن "حماس هي من ستُملي شروط الاتفاق، وتُحدد من سيتم إطلاق سراحه".

وأفاد مكتب نتنياهو بأن قضية الرهائن حظيت بحيّز واسع من النقاش خلال اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، مضيفًا أن "الجهود متواصلة بشكل دائم لضمان تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين".