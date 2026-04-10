نتنياهو متهما إسبانيا "بتشويه" سمعة الجيش الإسرائيلي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إسبانيا "بتشويه" سمعة جنود الجيش الإسرائيلي على خلفية موقف مدريد المناهض للغارات الجوية العنيف التي تشنها تل أبيب على لبنان.

وأعرب نتنياهو في كلمة متلفزة القاها من تل أبيب، عن رفضه الشديد إزاء الموقف الاسباني، معتبرا الجيش الإسرائيلي "الأكثر أخلاقية في العالم"، مشدداً على أنه لن يسمح لأي دولة بشن حرب سياسية ضدنا دون أن تدفع "ثمنا" مقابل ذلك.

ويأتي هذا تزامناً مع قرار نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر إقصاء إسبانيا من المشاركة في مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات ومقره وسط تل أبيب والذي تم إنشاؤه كجزء من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة.

وجاءت تلك القرارات على خلفية توجيه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعوة أمس الخميس إسرائيل إلى "وقف قصفها العشوائي على لبنان فورا، والانسحاب من جنوب لبنان"، كما طالب بنزع سلاح حزب الله.