نتنياهو إلى واشنطن بحثاً عن موافقة أميركية لضرب إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يتوجه صباحا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترمب غدا الاثنين في منتجع مارالاغو في فلوريدا.

وذكرت الإذاعة، أن "اللقاء بين ترامب ونتنياهو سيعقد الساعة الـ 10:30 مساء بتوقيت إسرائيل، على أن تستمر زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة نحو خمسة أيام، مع اجتماعات إضافية مع وزير الخارجية ماركو روبيو وشخصيات إنجيلية وفعالية في كنيس يهودي بميامي".

وبحسب الإذاعة العبرية، فمن المتوقع أن "يقدم نتنياهو أدلة على إحياء إيران لبرنامجها الصاروخي الباليستي وإعادة بناء دفاعاتها الجوية"، معتبرا ذلك "تهديدا أكثر إلحاحا من البرنامج النووي"، وفقا لتقارير شبكة NBC الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن "نتنياهو سيطلب (الضوء الأخضر) الأميركي لهجوم محتمل مستقبلي على إيران".

وفي ملف غزة، سيؤكد نتنياهو رفض "إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب إلا بعد تسليم حماس أسلحتها كاملة ودفن الرهينة الأخير ران غويلي في إسرائيل".

وتأتي الزيارة الخامسة لنتنياهو هذا العام، وسط ضغوط داخلية لتحويل التركيز من غزة نحو إيران، مع تأكيد إسرائيلي على شروطها في خطة ترامب لإعادة تشكيل الواقع في غزة تحت إشراف "مجلس السلام".