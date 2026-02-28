نتنياهو: شرعنا مع أميركا بعملية لإزالة خطر النظام في إيران

شفق نيوز - تل أبيب

أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الضربات العسكرية المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية ضد إيران "زئير الأسد"، مشيرا الى أن الهدف من هذه العملية إزالة الخطر الذي يمثله النظام في طهران.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة، إن "إسرائيل والولايات المتحدة شرعتا في عملية لإزالة الخطر الوجودي الذي يمثله النظام الإرهابي في إيران"

وأضاف أن "عملنا المشترك مع الولايات المتحدة يهيء الظروف اللازمة للشعب الإيراني الشجاع ليأخذ مصيره بيده"، لافتا الى أنه "حان الوقت لجميع فئات الشعب الايراني للتخلص من نير الاستبداد واقامة ايران حرة مسالمة".

وقال نتنياهو "قد بدأنا مع الولايات المتحدة عملية زئير الأسد وسنواصل عملنا ربما سنتكبد خسائر كبيرة"، مشددا على أنه "لا ينبغي أن يتسلح النظام الايراني الارهابي بأسلحة نووية تمكنه من تهديد البشرية جمعاء".

وتابع بالقول إن "ايران لديها عدد هائل من الصواريخ بهدف ابادتنا، ولم يكن لنا مفر إلا الخروج بهذه المعركة (..) سيسقط النظام المجرم الحالي في ايران ونحن الان نزأر زئير الأسد".