نتنياهو لترمب: لنبدأ جولة ثانية من الضربات ضد إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف تقرير إسرائيلي، يوم الأربعاء، عن تفاصيل نقاش دار بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول إمكانية شن "جولة ثانية" من الضربات العسكرية ضد إيران خلال عام 2026، وذلك خلال اجتماع عُقد بينهما أمس الأول (الاثنين).

ونقل تقرير لقناة 12 العبرية، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى ومصدرين أميركيين مطلعين على تفاصيل اللقاء، قولهم إن نتنياهو عرض على ترمب مخاوف إسرائيل من خطوات إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام الإيراني بعد حرب الأيام الـ12 التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي، معتبرا أن ضربات إضافية قد تكون ضرورية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها، ولا سيما في ما يتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي.

ورغم امتناع البيت الأبيض عن التعليق الرسمي على فحوى الاجتماع، أكد مسؤول أميركي أن احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران كان مطروحا على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن ترمب يرى أن أي محاولة إيرانية لإحياء برنامجها النووي ستقابل برد حاسم، مع تفضيله في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران.

وأوضح المسؤول، أن ترمب قد يرجح دعم "جولة ثانية" من الضربات إذا رأت الولايات المتحدة أن إيران تتخذ خطوات حقيقية وقابلة للتحقق لاستعادة برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الخلاف الأساسي يكمن في تعريف ما يُعد "إعادة إحياء" للبرنامج النووي، وما إذا كان هناك توافق أميركي إسرائيلي حول هذا التعريف.