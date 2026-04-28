نتنياهو لترمب: عدم الرد على حزب الله سيشجعه على التصعيد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية لا يزال هشاً، محذراً من محاولات حزب الله التأثير على المسار التفاوضي القائم مع لبنان.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن نتنياهو أكد لترمب أن حزب الله يعمل على إفشال المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف المصدر أن نتنياهو شدد، خلال حديثه مع الرئيس الأميركي، على أن عدم الرد على هجمات حزب الله من شأنه زيادة جرأة الحزب ودفعه نحو مزيد من التصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن حزب الله نجح في فرض معادلة ميدانية معقدة على الجيش الإسرائيلي عبر تكتيكات قتالية تهدف إلى منعه من تثبيت وجود دائم في جنوب لبنان.

وأضافت الصحيفة أن الهجمات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية جرت بموافقة أميركية، وفق ما أوردته الصحيفة.