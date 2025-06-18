نتنياهو لترامب: نحارب معاً وسننتصر

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "وقوفه إلى جانب إسرائيل"، فيما أشار له بالقول "معاَ نحارب ومعاً سننتصر".

وذكر نتنياهو في كلمة متلفزة، تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "وصلنا لليوم السادس من عملية الأسد الصاعد، ونحن نضرب بقوة البرنامج النووي الايراني والصواريخ الباليستية".

وأقرّ نتنياهو، "لدينا الكثير من الجراح لكننا أقوياء، والحرب في غزة مستمرة ولن تتوقف، سقط لنا جنود في هذه المعارك وسنواصل الحرب حتى نقضي على حماس".

وتوجه نتنياهو في كلمته بـ"الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقوفه إلى جانب إسرائيل، ونحن نتحدث بشكل مستمر لوقوفه معنا"، واختتم بالقول "معاَ نحارب ومعاً سننتصر".