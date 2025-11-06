نتنياهو: لا ننتظر الإذن من البيت الأبيض لما نريد أن نفعله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، على الانتقادات التي توجّه إلى حكومته بشأن تحركها وفق الإملاءات الأميركية، مؤكداً أن الأمر لا يتم بهذه الطريقة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو قوله، إن حكومته "لا تطلب الإذن بالتحرّك من أصدقائنا الأميركيين، نحن فقط نخبرهم بخطواتنا".

تصريحات نتنياهو جاءت بالتزامن مع انتخابه مجدداً رئيسا لحزب الليكود الذي يتزعم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ومرشح الحزب للتنافس على رئاسة الحكومة المقبلة في عام 2026.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية للحزب أن "اجتماعها الذي عُقد في السادس من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، خلص إلى أن نتنياهو هو المرشّح الوحيد لرئاسة الليكود، وبالتالي يُعتبر منتخباً لرئاسة الحزب ومرشّحه لرئاسة الحكومة في انتخابات الكنيست لعام 2026".

واتُخذ القرار استناداً إلى البند 59 من أنظمة الحزب، والذي ينص على إعلان فوز المرشّح الوحيد تلقائياً في حال عدم تقديم أي ترشّح آخر حتى الموعد المحدد.

ويضمن نتنياهو بذلك قيادة الليكود في الانتخابات البرلمانية المقبلة من دون خوض انتخابات داخلية، في ظل استمرار التصدعات داخل الائتلاف الحاكم والأزمات السياسية التي تواجه حكومته.

ويعد حزب الليكود واحداً من أبرز الأحزاب الإسرائيلية اليمينية وتشكّل عام 1973 من مجموعة أحزاب يمينية، بقيادة رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن، وتحول إلى حزب واحد عام 1988.