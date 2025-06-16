نتنياهو: لا أستبعد اغتيال خامنئي لإنهاء الصراع

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، بأنه لا يستبعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي لإنهاء الصراع.

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز": "لا أستبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".

وأضاف أن "استهداف المرشد الأعلى الإيراني سينهي الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران الذي اندلع أواخر الأسبوع الماضي، ولن يؤدي إلى تصعيده".

وردا على سؤال حول تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي خشية تصعيد الصراع، قال نتنياهو: "هذا لن يصعد الصراع، بل سينهيه".

وتابع نتنياهو: "عانينا من نصف قرن من الصراع نشره هذا النظام الذي يرعب الجميع في الشرق الأوسط، وقصف حقول النفط في أرامكو السعودية وينشر الإرهاب والتخريب في كل مكان".

وبين: "إيران تريد حربا لا تنتهي، وهي تقودنا إلى حافة حرب نووية. ما تقوم به إسرائيل في الواقع هو منع هذا، ووضع حد لهذا العدوان، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا من خلال مواجهة قوى الشر".

وعند سؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستستهدف المرشد الأعلى بالفعل، أجاب نتنياهو بأن إسرائيل "تقوم بما يتوجب عليها فعله".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت قبل قليل، أن إيران شنت هجوما صاروخيا على شمال إسرائيل.

وأكدت الجبهة رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل، فيما دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الانذار تدوي في عدة مناطق من بينها حيفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق الشمال عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "يطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد، كما أن الدفاع ليس محكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وقبل قليل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، باستهداف إسرائيل لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلت يوم الإثنين، عن مسؤول إيراني، بان بلاده ستوجه ضربة "هي الاكبر" لإسرائيل.

وقال المسؤول الإيراني، بحسب ما نقلت الوكالة: إيران تستعد لضربة كبيرة جداً منذ أول اعتداء للكيان الصهيوني".