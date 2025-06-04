نتنياهو في قفص الاتهام مجدداً.. استجواب مضاد يشعل محاكمته

شفق نيوز/ عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دائرة الضوء القضائية، حيث خضع، اليوم الأربعاء، لجلسة استجواب مضاد جديدة ضمن محاكمته المتواصلة في قضايا الفساد المعروفة إعلامياً بـ "قضايا الآلاف".

واندلعت أزمة سياسية داخلية تزامناً مع جلسة المحكمة، عقب تهديد حزب "ديغل هاتوراه" المتشدد بالانسحاب من الحكومة احتجاجاً على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين.

ووفقًا لتقارير صحف إسرائيلية، تهدف الجلسة إلى فحص صدقية أقوال نتنياهو وكشف التناقضات في رواياته السابقة، حيث اضطر للمثول أمام المحكمة مرات عدة على مدار خمسة أعوام من المحاكمة المستمرة.